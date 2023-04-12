В телеграм-каналах распространили видео с обезглавливанием, предположительно, украинского военного

Вечером 11 апреля в соцсетях распространили видео, на котором, предположительно, российские военные жестоко убивают, как утверждается, украинского военнослужащего.

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Как отмечает The Insider, одним из первых видео появилось в закрытом телеграм-канале Владислава Позднякова, создателя "Мужского государства" (группы пабликов в соцсетях, идеологию которых описывали как "национал-патриархат". "Мужское государство" объявлено в России "экстремистской организацией", его деятельность на территории страны запрещена — прим. "Медузы"). Ролик также разошелся в российских телеграм-каналах, поддерживающих вторжение РФ в Украину, и в украинских соцсетях.

Кто герои ролика, когда, где и кем он записан, точно неизвестно. По зеленой траве и листьям, попавшим на видео, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность ролика не подтверждена. Мы не публикуем видео или ссылку на него по этическим соображениям.

На видео человек в военной форме с желтой повязкой, которую используют украинские военные, лежит на земле. Над ним нависает человек в маске и камуфляже с белой повязкой, которую используют российские военные. На его одежде видимых знаков различия нет.

Человек с белой повязкой с помощью ножа отрезает голову мужчине с желтой повязкой. Судя по всему, это происходит пока лежащий на земле еще жив — он кричит от боли.

В ролике присутствуют еще несколько человек, которые комментируют происходящее: "Работаем, братья! <…> Отрезай, б***ь! Ломай позвоночник! <…> Что, никогда бошки не резал?". Когда голова, предположительно, украинского военнослужащего отделена от тела, человек за кадром говорит: "В мешок ее, н***й, и отправить командиру".

Судя по записи, один из военных ведет переговоры по рации. Журналисты The Insider услышали, как в видео звучит позывной "Варяг".

Также в ролике демонстрируют бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. Один из них похож на трезубец.

Вскоре после появления видео в сети, глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в телеграм-канале следующее сообщение: "За все будет ответ и ответственность". С чем связан его комментарий, неясно. Украинские СМИ считают, что так Ермак ответил на публикацию ролика с убийством.

Другие чиновники Украины и России на момент публикации этой заметки видеозапись не комментировали.

В начале марта в соцсетях распространили видео, на котором, как утверждается, зафиксировано убийство украинского военнопленного российскими солдатами. Безоружный герой ролика произносит: "Слава Украине" — после этого слышен звук выстрелов, и он падает. Где, когда и кем была сделана запись, неизвестно. В ВСУ подтвердили личность убитого военнослужащего: им был боец Черниговской теробороны Александр Мациевский.