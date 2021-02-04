В Telegram обнаружили бота, позволяющего подменять номер и голос при звонках

Эксперты в сфере информационной безопасности обнаружили в мессенджере Telegram-бота, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, что делает его полезным инструментом для мошенников.
Как рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной безопасности компании "СерчИнформ" Алексей Дрозд, после перевода денег за использование сервиса бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. Для звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывают доступ к технологии подмены номера любому желающему, тогда как существующие сервисы подмены номеров как правило требуют установки специального софта программы и настройки телефонии по интернет-протоколу (IP).
В свою очередь замглавы центра реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB Ярослав Каргалев отметил, что если пользователь бота укажет телефон из списка контактов абонента, то сможет выдать себя за знакомого жертве человека.
Отметим, что сервисами подмены номера сейчас в основном пользуются мошенники, выдающие себя за сотрудников службы безопасности того или иного банка. Подмена номера помогает им убедить жертву предоставить данные карты или перевести деньги на счет злоумышленников.