В Telegram обнаружили бота, позволяющего подменять номер и голос при звонках

Эксперты в сфере информационной безопасности обнаружили в мессенджере Telegram-бота, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, что делает его полезным инструментом для мошенников.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как рассказал "Коммерсанту" глава отдела информационной безопасности компании "СерчИнформ" Алексей Дрозд, после перевода денег за использование сервиса бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. Для звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывают доступ к технологии подмены номера любому желающему, тогда как существующие сервисы подмены номеров как правило требуют установки специального софта программы и настройки телефонии по интернет-протоколу (IP).

В свою очередь замглавы центра реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB Ярослав Каргалев отметил, что если пользователь бота укажет телефон из списка контактов абонента, то сможет выдать себя за знакомого жертве человека.

Отметим, что сервисами подмены номера сейчас в основном пользуются мошенники, выдающие себя за сотрудников службы безопасности того или иного банка. Подмена номера помогает им убедить жертву предоставить данные карты или перевести деньги на счет злоумышленников.