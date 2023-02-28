В российском Туапсе в ночь на 28 февраля произошел пожар на нефтебазе, которая принадлежит компании "Роснефть", сообщила администрация города. СМИ со ссылкой на очевидцев и источники утверждают, что объект был атакован беспилотниками.

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Пожар начался около 2:00 по местному времени (полночь по рижскому) и был потушен в течении часа. Как утверждает администрация Туапсе, огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших тоже нет.

"По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра", — утверждает Baza. Аналогичным образом описывает произошедшее издание Astra. Государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что в районе нефтебазы "зафиксировали беспилотник". Подтверждения этих сообщений со стороны местных и федеральных властей пока что нет.

Astra также утверждает, что в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с российскими военными. Другие издания эту информацию не подтверждали.