В Тульской области взорвался беспилотник, есть пострадавшие
Foto: AP/Scanpix/LETA

Днем в воскресенье в городе Киреевск Тульской области прогремел взрыв, в результате которого были повреждены три многоквартирных дома и пострадали три человека, сообщили местные власти.

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По предварительной версии, причиной взрыва стал беспилотник с боеприпасом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Агетство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы России пишет, что речь идет об украинском БПЛА Ту-141 "Стриж".

"Украинский БПЛА Ту-141 "Стриж" стал причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области. Беспилотник был начинен взрывчаткой", - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее, МЧС заявило о том, что взрыв прозвучал в 15:19 по местному времени.

"Двое пострадавших - 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка", - сообщило ведомство. Позже местные власти добавили, что число раненых осколками возросло до трех.

Местные СМИ и телеграм-каналы публикуют кадры из города, на которых видна воронка от взрыва.

По данным телеграм-канала "База", диаметр воронки составляет от 10 до 15 метров, глубина - почти 8 метров.

Сообщается также, что помимо жилых домов были частично разрушены четыре хозяйственных постройки.

Как сообщает комитет по региональной безопасности Тульской области, на месте работают оперативные службы, и в настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

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BBC News Русская служба:

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