В Турции 40 человек погибли в результате наводнений
Foto: AP/Scanpix/LETA

В результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 40 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

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"Проливные дожди вызвали наводнения, в результате которых были снесены дома, пять мостов, автомобили. Многие дороги стали непроходимыми. Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD передает, что 34 человека погибли в Кастамону и шесть — в Синопе", — говорится в сообщении.

По информации агентства, девять пострадавших находятся в больнице Синопа. Один человек числится пропавшим без вести в провинции Бартын. Всего в регионе эвакуировали около 2250 человек.

Ранее сообщалось, что в северной части Турции прошли сильные ливни, из-за чего там начались наводнения. Пострадали провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону. Спасатели эвакуировали людей, которые были заблокированы в домах у русел рек, а также застряли в машинах на затопленных дорогах.

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Source

Gazeta.ru

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