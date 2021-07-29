В Турции начали эвакуацию туристов из-за лесных пожаров
Foto: AP/Scanpix/LETA

Три человека стали жертвами лесных пожаров в Средиземноморском регионе Турции, со ссылкой на газету Hurriyet сообщает Интерфакс.

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В числе погибших — 82-летний мужчина, которого нашли при эвакуации жителей из деревни Кепезбелени в районе Аксеки (Анталья) из-за распространения огня. В окрестностях сгорели около 80% домов.

Как уточняет издание, накануне четыре очага возгорания возникли в районе Манавгат в турецкой провинции Анталья. Позднее в среду также вспыхнул пожар в районе Аксеки.

Власти турецкого курортного города Мармарис приняли решение эвакуировать местных жителей и туристов, отдыхающих в отелях, из-за сильного лесного пожара. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал NTV.

"Из-за приближения огня двух- и трехзвездочные отели, а также четыре виллы были эвакуированы полицией в качестве меры предосторожности. Некоторые отдыхающие, остановившиеся в близлежащих отелях, взяли чемоданы и уехали добровольно", — сообщает NTV.

Ассоциация туристических отельеров Эгейского моря (GETOB) разместила туристов, которые отдыхали в отелях, рядом с которыми горит лес, в других отелях, находящихся на безопасном расстоянии от пожара.

Ранее в четверг власти Турции сообщили, что очаги взяты под контроль, ситуация стабилизируется.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних двух дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья. Под воздействием сильного ветра огнем оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья.

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