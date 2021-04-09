В Турции начали вакцинацию сотрудников туристической отрасли
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В соответствии с программой "Безопасный туризм" Турция запустила вакцинацию для сотрудников туристического сектора, которая завершится до начала летнего сезона 2021 года, сообщило агентство по развитию туризма Турции (TGA).

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Прививать будут сотрудников авиакомпаний, аэропортов, отелей и других объектов размещения, предприятий общепита, туристических агентств, а также профессиональных гидов.

В первую очередь вакцину получат сотрудники компаний, получивших сертификаты безопасного туризма - Safe Tourism Certificate. Эта программа, запущенная в прошлый туристический сезон, ввела правила безопасности в условиях пандемии для отелей, общепита и транспорта.

Правила стали обязательными для всех отелей, в которых больше 30 номеров. Соответствующий сертификат уже получили больше 8000 объектов.

Вакцинация населения в Турции началась 14 января. Глава Минздрава Фахреттин Коджа заявил 9 апреля газете Hürriyet, что к концу июня или раньше в стране прививку от коронавируса должны получить все граждане старше 40 лет, а к июлю - и все граждане старше 20.

По официальным данным, 10,8 млн человек получили первую дозу вакцины, 7,7 млн человек - уже обе дозы. Население Турции - примерно 83 млн человек.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Вакцинация Турция
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