Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали в городе Малатья в провинции Восточная Анатолия, сообщает агентство Anadolu. По их данным, землетрясение ощущалось и в окружающих регионах Турции.

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По предварительным данным, один человек погиб и 69 получили ранения. Разрушено 22 здания.

В районе землетрясения ведут поисково-спасательные работы, пишет Anadolu. Из-под завалов спасены уже пять человек. Местных жителей просят не заходить в поврежденные здания и не находиться рядом с ними.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение, жертвами которого стали более 44 тысяч человек. В соседней Сирии из-за землетрясения погибли почти шесть тысяч местных жителей.