В Турции разбился автобус с российскими туристами, есть погибшие
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В Турции автобус, перевозивший туристов в провинции Анталья, попал в ДТП, есть погибшие и раненые, со ссылкой на турецкие СМИ сообщает Интерфакс.

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Автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. В автобусе находились 22 российских туриста, среди них девять детей. Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50.

Газета Milliyet сообщает, что автобус в районе курорта Манавгат врезался в заграждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся. Три человека погибли, пятеро тяжело ранены. К месту происшествия прибыли машины "скорой помощи" и полиции.

Позже появилась информация о том, что число погибших увеличилось на одного человека. "Пока неясно, является ли он гражданином России", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании "Интурист".

Туроператор сообщает, что пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, они находятся в четырех больницах провинции Анталья. "Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии", - отметили в пресс-службе, добавив, что детей среди погибших нет.

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Интерфакс

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Интерфакс
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