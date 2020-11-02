В Турции спустя три дня после землетрясения под завалами нашли живыми двоих детей

Спустя почти три дня после землетрясения в турецком городе Измир спасателям удалось извлечь из-под завалов двоих детей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В понедельник утром спасатели обнаружили живой трехлетнюю Элиф Перинчек, которая пробыла под обломками жилого дома 65 часов. По данным властей, она стала 106-м человеком, спасенным из-под завалов.

Немногим ранее, спустя 58 часов после землетрясения, была найдена 14-летняя Идил Сирин.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Измире в пятницу. Оно также распространилось на территорию Греции и вызвало разрушения на острове Самос.

В понедельник число жертв увеличилось до 91.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в "Твиттере", что Элиф Перинчек находится в сознании, и медики не обнаружили у нее серьезных травм. Ее поместили в отделение реанимации, так как она очень долго была зажата без движения под обломками.

Министр добавил, что мать Элиф и две ее сестры, 10-летние близняшки, здоровы. Семилетний брат Элиф погиб под обломками.

Коджа также написал, что здоровье Идил Сирин, найденной за несколько часов до Элиф, вне опасности.

Братья среди пожарных Стамбула

Трехлетнюю Элиф Перинчек обнаружил пожарный из Стамбула Муаммер Челик. Он рассказал прессе, что спасателей направлял отец девочки.

"Я предположил, что она должна быть где-то между кроватью и шкафом. Она лежала на спине. Я ее обнял и очистил лицо. Она схватила мой палец. Мы достали ее с еще одним спасателем. Она не отпускала мою руку весь путь, пока мы несли ее к медикам. У Элиф теперь есть братья среди стамбульских пожарных. Она может приходить в гости, когда захочет. Она — наше чудо", — говорит спасатель.

Кадры спасения Элиф разместила в своем "Твиттере" Турецкая служба Би-би-си.

65. saatte gelen mucize: Elif ve itfaiye onbaşı Çelik…https://t.co/aYMLeXB2Ka pic.twitter.com/YAvAyoG5JC — BBC News Türkçe (@bbcturkce) November 2, 2020

Сильное подводное землетрясение произошло в пятницу в Эгейском море. Землетрясение вызвало мини-цунами, которое затопило греческий остров Самос и турецкий город Измир.

Геологическая служба США оценила магнитуду замлетрясения в 7, власти Турции — в 6,7.