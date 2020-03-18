В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Турции первый пациент умер от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.

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Уточняется, что скончавшемуся было 89 лет. Он подхватил вирус от своего работника, ранее ездившего в Китай.

Всего на данный момент в Турции выявлено 98 случаев заражения коронавирусом, уточнил Коджа.

16 марта в Турции запретили массовые молебны в мечетях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил глава Управления по делам религии Али Эрбас, временные ограничения будут действовать до тех пор, пока не пройдет угроза вспышки эпидемии. В то же время двери мечетей остаются открытыми для тех турок, кто приходит молиться не вместе, а по отдельности.