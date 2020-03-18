В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Турции первый пациент умер от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.
Уточняется, что скончавшемуся было 89 лет. Он подхватил вирус от своего работника, ранее ездившего в Китай.
Всего на данный момент в Турции выявлено 98 случаев заражения коронавирусом, уточнил Коджа.
16 марта в Турции запретили массовые молебны в мечетях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил глава Управления по делам религии Али Эрбас, временные ограничения будут действовать до тех пор, пока не пройдет угроза вспышки эпидемии. В то же время двери мечетей остаются открытыми для тех турок, кто приходит молиться не вместе, а по отдельности.