В турецком порту произошел взрыв во время загрузки зерна на судно. Пострадали 10 человек

В районе порта в турецком городе Дериндже на побережье Мраморного моря произошел взрыв, сообщает CNN Türk. По данным местных властей, ранения получили по меньшей мере 10 человек.
Взрыв произошел в силосах — цилиндрах для хранения сыпучих материалов, как утверждает корреспондент CNN Türk, во время загрузки судна с зерном. Власти заявили, что, по предварительным данным, произошел "взрыв зерновой пыли".
"Произошло землетрясение с сильным шумом, затем мы узнали о взрыве. Радиус взрыва составил 25 метров. Инцидент серьезный, но локализованный. Пшеницу разгружают экскаваторами, есть ли под ними кто-то или нет, сейчас проверяется. Здесь около 40 силосных ям, две из них взорвались", — рассказал мэр Дериндже Зеки Айгюн.
🔴Kocaeli Derince limanındaki patlama görüntüleri.#Kocaeli #patlama #SONDAKİKA pic.twitter.com/VgRqtIPUYr— SCT (@scthaber) August 7, 2023
На место происшествия выехали несколько бригад спасателей. Причины произошедшего выясняются.