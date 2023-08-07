В турецком порту произошел взрыв во время загрузки зерна на судно. Пострадали 10 человек
Foto: AFP/Scanpix

В районе порта в турецком городе Дериндже на побережье Мраморного моря произошел взрыв, сообщает CNN Türk. По данным местных властей, ранения получили по меньшей мере 10 человек.

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Взрыв произошел в силосах — цилиндрах для хранения сыпучих материалов, как утверждает корреспондент CNN Türk, во время загрузки судна с зерном. Власти заявили, что, по предварительным данным, произошел "взрыв зерновой пыли".

"Произошло землетрясение с сильным шумом, затем мы узнали о взрыве. Радиус взрыва составил 25 метров. Инцидент серьезный, но локализованный. Пшеницу разгружают экскаваторами, есть ли под ними кто-то или нет, сейчас проверяется. Здесь около 40 силосных ям, две из них взорвались", — рассказал мэр Дериндже Зеки Айгюн.

На место происшествия выехали несколько бригад спасателей. Причины произошедшего выясняются.

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