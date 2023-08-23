В Тверской области разбился самолет Пригожина. Росавиация подтвердила смерть главы ЧВК "Вагнер" (ОБНОВЛЕНО)

В среду, 23 августа, вечером в Тверской области разбился самолет, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщил российский Telegram-канал Baza. Росавиация подтвердила гибель Пригожина.

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По данным Baza, бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. На борту самолета предположительно находились 10 человек. Семь пассажиров и три члена экипажа.

По предварительной информации МЧС РФ, все находившиеся на борту люди погибли. РИА Новости сообщают, что найдены тела восьми погибших. Baza сообщает, что найдены тела всех десяти погибших.

Около 00.00 24 августа "Интерфакс" сообщил о завершении поисковой операции на месте крушения самолета. Агентство подтвердило, что найдены тела всех десяти находившихся на борту человек. Об этом "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах.

"На месте крушения найдены останки 10 человек: семи пассажиров и трех членов экипажа", — заявил собеседник агентства.

Как сообщила Baza, разбившийся Embraer принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По данным Росавиации, сам Пригожин числился среди пассажиров бизнес-джета. Начато расследование крушения самолета в Тверской области. Телеканал "Россия 24" подтвердил, что Евгений Пригожин находился на борту разбившегося самолета.

Издание Meduza со ссылкой на связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone сообщило, что бизнес-джет мог быть сбит ПВО. Это же Telegram-канал сообщил о гибели Пригожина в результате крушения самолета. Однако пока нет официального подтверждения этой информации.

На месте крушения самолета владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нaйден телефон предпринимателя, сообщил арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в самой компании. В то же время тело Пригожина, По словам собеседника журналистов, пока не идентифицировано среди останков, обнаруженных на месте катастрофы.

Telegram-канал "Агентство. Новости" отмечает, что Пригожин летел из Мали в Москву с дозаправкой в Дамаске. Как сообщил собеседник "Агентства", глава ЧВК "Вагнер" пересел на свой самолет лишь в Москве.

По данным другого близкого к ЧВК "Вагнер" Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", на борту также находился Дмитрий Уткин, у которого был позывной "Вагнер". Уткин руководил одним из отрядов, которые зашли в Донбасс в 2014 году. Среди пассажиров были оператор, охранники и человек, который организовывал поездки Пригожина с позывным "Ровер", рассказал один из источников "Агентства".

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Между тем, как сообщает источник издания "Фонтанка", близкие Пригожина не могли до него дозвониться.

Российский журналист Андрей Захаров подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" сегодня действительно вылетел в Россию из Африки.

Как сообщила "Фонтанка", второй самолет Пригожина совершил посадку в подмосковном аэропорту "Остафьево".

"Настоящее время" отмечает, что это не первый раз, когда СМИ сообщают о возможной смерти Пригожина в авиакатастрофе. В октябре 2019 года в Демократической республике Конго потерпел крушение грузовой военный самолет Ан-72, на борту которого находились восемь человек. Сообщалось, что среди них был и Пригожин, однако это оказалось ложью.

В 2022 году также поступали сообщения о возможной смерти Пригожина в городе Попасная, который расположен в Луганской области. Однако и эта информация не подтвердилась.