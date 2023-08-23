В Тверской области разбился самолет. В числе пассажиров значится Пригожин; найдены тела восьми погибших

В среду, 23 августа, вечером в Тверской области разбился самолет, сообщает российский Telegram-канал Baza. Более официальных данных о крушении самолета не поступало.

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По данным Baza, бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. На борту самолета предположительно находились 10 человек. Семь пассажиров и три члена экипажа.

По предварительной информации МЧС РФ, все находившиеся на борту люди погибли. РИА Новости сообщают, что найдены тела восьми погибших. По данным Baza, у одного из погибших оторвало голову, а у другого раздроблено лицо. На месте работают представители российских правоохранительных органов и МЧС.

Как сообщает Baza, разбившийся Embraer принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По данным Росавиации, сам Пригожин числился среди пассажиров бизнес-джета. Начато расследование крушения самолета в Тверской области.

Издание Meduza со ссылкой на связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone сообщило, что бизнес-джет мог быть сбит ПВО. Однако пока нет официального подтверждения этой информации.

По данным другого близкого к ЧВК "Вагнер" Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", также находился Дмитрий Уткин, у которого был позывной "Вагнер". Уткин руководил одним из отрядов, которые зашли в Донбасс в 2014 году.

Между тем, как сообщает источник издания "Фонтанка", близкие Пригожина не могут до него дозвониться.

Российский журналист Андрей Захаров подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" сегодня действительно вылетел в Россию из Африки.

Как сообщает "Фонтанка", второй самолет Пригожина совершил посадку в подмосковном аэропорту "Остафьево".

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