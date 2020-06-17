В Twitter появятся голосовые твиты

Пользователи социальной сети Twitter смогут записывать голосовые сообщения, пишет ТАСС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Теперь вы можете разместить в "Твиттере" ваш голос. Начиная с сегодняшнего дня на платформе iOS, вы можете записывать и размещать аудиотвиты", — сообщила компания.

Продолжительность голосового сообщения ограничена 140 секундами. Запись можно разбить на несколько твитов. Добавляется, что функция скоро появится в других операционных системах.

Twitter — социальная сеть, где пользователи обмениваются короткими сообщениями. Ежедневно в сервисе публикуются около 500 млн твитов.