В Twitter появятся звонки

Владелец Twitter Илон Маск сообщил на своей странице в этой соцсети, что на скоро в Twitter можно будет звонить.

"Скоро появится голосовой и видеочат для каждого пользователя этой платформы, так что вы сможете общаться с людьми из любой точки мира, не давая им свой номер телефона", — написал он.

Также в новой версии приложения можно будет отвечать на каждое сообщение в треде (а не только на последнее) и использовать реакцию-эмодзи.

До конца неясно, появятся ли звонки в приложении соцсети или в целом на платформе.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…