В Twitter появятся звонки

Владелец Twitter Илон Маск сообщил на своей странице в этой соцсети, что на скоро в Twitter можно будет звонить.

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"Скоро появится голосовой и видеочат для каждого пользователя этой платформы, так что вы сможете общаться с людьми из любой точки мира, не давая им свой номер телефона", — написал он.

Также в новой версии приложения можно будет отвечать на каждое сообщение в треде (а не только на последнее) и использовать реакцию-эмодзи.

До конца неясно, появятся ли звонки в приложении соцсети или в целом на платформе.