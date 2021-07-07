В Тюмени неизвестный захватил в банке заложников и требовал 15 млн рублей

В Тюмени в доме на Червишевском тракте, 19, где находится отделение "Сбербанка", произошел захват заложников. Об этом сообщили российские СМИ и телеграм-каналы. Захваткик, по данным СМИ, требовал крупную сумму денег. К настоящему моменту сообщается, что мужчина, захвативший банк в Тюмени, задержан, все заложники освобождены, а с захватчиком работает полиция.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает Baza, мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, зашел в отделение и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. Начальница отделения смогла уговорить захватчика вывести всех посетителей и осталась вместе с ним и еще одной сотрудницей.

"Интерфакс" со ссылкой на свой источник передало, что захвативший заложников потребовал 15 млн рублей и утверждал, что у него с собой самодельное взрывное устройство.

Агентство также сообщило, что в заложниках находятся двое сотрудников банка. "С ним пытаются вести переговоры. Мужчина требует выдать ему деньги наличкой", — рассказал источник ТАСС. Информацию о двух сотрудниках, находящихся в заложниках, подтвердили в МВД.

Из жилого дома, на первого этаже которого захвачен офис банка, удалось эвакуировать около 50 человек, сообщило РИА "Новости". Отделение Сбербанка находится в пятиэтажном доме на Червишевском тракте.

"Коммерсант" сообщил, что после сообщений о захвате заложников движение по Червишевскому тракту и близлежащим улицам перекрыли, все автомобили, которые двигались по направлению из центра города, разворачивали в обратную сторону. Дом, в котором находится отделение "Сбербанка", был оцеплен сотрудниками силовых структур в касках и бронежилетах.

Baza сообщает, что к настоящему моменту мужчину, захватившего банк в Тюмени, удалось задержать. Все заложники уже на свободе, а с захватчиком работает полиция. Эту информацию подтвердили РИА "Новости" в "Сбербанке". В результате инцидента никто не пострадал.

"Дождь" со ссылкой на источник "Интерфакса" сообщает, что взрывных устройств у мужчины не нашли, при нем был муляж. Агентство также утверждает, что мужчина проходил лечение у психиатра.