В тюрьме США умер герой фильмов и в прошлом самый разыскиваемый преступник
Foto: AFP/Scanpix

81-летний американец Тед Качинский, известный как Унабомбер, найден мертвым в своей тюремной камере, сообщают американские СМИ со ссылкой на сотрудников тюремной больницы Северной Каролины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Долгое время он считался самым разыскиваемым преступником в Соединенных Штатах.

Качинский был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 1996 году после того, как почти 20 лет скрывался от правосудия, и провел последние три десятилетия в тюрьмах США.

С 1998 по 2021 год он содержался в тюрьме особого режима (Supermax) в Колорадо, после чего из-за пошатнувшегося на склоне лет здоровья был переведен в Северную Каролину.

Вундеркинд

Тед Качинский был довольно незаурядной личностью, к которой долгое время было приковано внимание американцев. Он герой многочисленных телевизионных документальных фильмов, его история легла в основу детективных голливудских картин.

Еще в детстве его называли вундеркиндом, в 16 лет Качинский поступил в Гарвард, а позже получил степень доктора наук по математике в Мичиганском университете.

Он занимался настолько заумной областью математики, что, как говорили его коллеги, лишь десяток человек в стране понимал, что он изучает.

В 25 лет он начал преподавать математический анализ и геометрию в престижном калифорнийском Университете Беркли.

В начале 70-х его жизнь резко изменилась: Качинский поселился в Монтане, в уединенной хижине без электричества и водопровода и начал осваивать навыки выживания, питаясь кроликами и охотничьими трофеями.

Вскоре он пришел к выводу, что вести такую одинокую примитивную жизнь невозможно, и обвинил во всем разрушение дикой природы промышленностью и застройками.

С 1978 по 1995 год он отправил по почте 16 посылок с бомбами, адресатами которых были университеты и авиакомпании.

"Манифест Унабомбера"

Его преступления были раскрыты после того, как Качинский, пригрозив новыми убийствами, заставил газеты Washington Post и New York Times (с согласия директора ФБР и генпрокурора США) опубликовать свой безумный анархо-примитивистский манифест под названием "Индустриальное общество и его будущее" (также известный как "Манифест Унабомбера").

В анонимном документе из 35 000 слов утверждалось, в частности, что новые технологии приводят к тому, что американцы страдают от чувства отчуждения и бессилия.

Он был убежден, что промышленная революция и ее последствия стали бедствием для человеческого рода.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Прочитав манифест в газетах, брат и невестка Качинского узнали его весьма оригинальную манеру изложения и сообщили о нем в ФБР, которое искало его уже многие годы.

Обнаружив его хижину, агенты ФБР нашли там кучу журналов, зашифрованный дневник, взрывчатку и две готовые к использованию бомбы.

Несмотря на безумие "манифеста", сам Качинский не считал себя сумасшедшим и противился попыткам адвокатов добиться признания его невменяемым во избежание смертной казни.

В итоге Качинского признали вменяемым, он признал себя виновным и был приговорен к пожизненному заключению.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu