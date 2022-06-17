В Украине готовятся к возможному вторжению из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ряду ведомств проверить готовность к обороне страны в четырех областях в случае повторного вторжения с территории Беларуси. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы Говорит великий Львов.

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"Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос — вопрос Беларуси.

Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны — что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно.

В результате есть поручение — сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", — поделился Данилов.

Он добавил, что для защиты страны проводится много работы, которая не афишируется, не является публичной.

"Поверьте, мы понимаем, что происходит в Беларуси, мы понимаем, что происходит в РФ", — подчеркнул Данилов.

При этом он не уточнил, в каких областях будет проведена проверка. С Беларусью граничат 5 областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

Напомним, в Беларуси заметили транспортировку поездом гаубиц без опознавательных знаков.