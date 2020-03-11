В Украине из-за коронавируса закрываются школы, в стране заболел один человек

В Украине введены превентивные антивирусные меры. Первая смерть от последствий COVID-19 зарегистрирована в Бельгии. В Италии число заразившихся превысило 10 тысяч человек.

В Украине с четверга, 12 марта, вводятся превентивные меры, направленные на защиту населения от нового коронавируса. Об утверждении плана противоэпидемических мероприятий и ограничений заявил в среду, 11 марта, мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем видеообращении в Facebook.

По словам градоначальника, до конца марта "будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садиках. В художественных, спортивных школах и других". На тот же срок закрываются развлекательные центры, вводится усиленный контроль в торговых центрах, где будут дежурить санитарные врачи. Вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, которые коснутся "концертов, конференций, киносеансов". "Общественный транспорт пока работает в обычном режиме", — заявил Кличко.

Агентство УНИАН сообщает, что сегодня же на заседании правительства Украины в стране из-за коронавируса SARS-CoV-2 могут объявить карантин "с серьезными ограничительными мерами". Согласно данным ресурса Worldometers.info, на сегодняшний день в Украине официально зарегистрирован всего один заразившийся коронавирусом.

Число заразившихся в Италии превысило 10 тысяч

За минувшие сутки в Италии от последствий COVID-19 умерли 168 пациентов. Общее число погибших от новой коронавирусной инфекции достигло 631 человека. Количество заболевших в стране превысило психологическую отметку в 10 тысяч человек. За последние сутки зарегистрировано 977 новых случаев, общее число заразившихся — 10 149 человек.

Британский парламентарий подтвердил заражение

Член парламента Великобритании, один из руководителей департамента здравоохранения и социальных дел правительства страны Надин Доррис заявила, что ее тест на коронавирус оказался положительным. По ее словам, она находится на домашнем карантине, выполняет все рекомендации врачей и уже идет на поправку. В то же время известно, что Доррис в последнее время участвовала в нескольких мероприятиях, в том числе и с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона. Органы здравоохранения уже начали проверять всех, с кем она имела контакты. По последним данным, в Великобритании от COVID-19 умерли 6 человек. Также там насчитывается 382 случая заражения коронавирусом.

Польша закрывает школы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все школы в стране будут закрыты с 16 марта на неопределенный срок, чтобы приостановить распространение инфекции. Аналогичные меры приняты в отношении университетов, музеев, кинотеатров и других мест массового скопления людей. На сегодняшний день в Польше подтверждено 26 случаев COVID-19.

Первая смерть в Бельгии

Министерство здравоохранения Бельгии объявило о первом случае смерти от коронавируса. Как указывается в сообщении правительства, жертвой вируса стал 90-летний пациент. Всего в Бельгии зарегистрировано 267 случаев заболевания, при этом два человека находятся в критическом состоянии.

Спорт без зрителей

Японская баскетбольная лига объявила, что все матчи в стране с 14 марта по 1 апреля пройдут без зрителей. Ограничительные меры коснутся 131 игры в дивизионах B1 и B2.

Аналогичное решение принято в Берлине. Матч немецкой бундеслиги, в котором столичный "Унион" будет принимать лидера чемпионата Германии мюнхенскую "Баварию" будет также проведен при пустых трибунах.

В мире почти 120 000 заразившихся SARS-CoV-2

На сегодняшний день по всему миру новой коронавирусной инфекцией заразились 119 тысяч 389 человек. Официальное число выздоровевших составило 66 584. COVID-19 послужил причиной 4300 смертных случаев.