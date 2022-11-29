В Украине из-за ракетных ударов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции
Foto: AP/Scanpix/LETA

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что из-за массированных ракетных ударов, которые российские войска с начала октября нанесли по энергетическим объектом Украины, повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС.

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"В течение семи ракетных атак от 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара", — сообщил Кудрицкий в интервью украинскому изданию "Новое время. Бизнес".

По его словам, российские силы наносят удары, пытаясь сделать так, чтобы объединенная энергосистема Украины не смогла поставлять электроэнергию из одних регионов в другие.

22 ноября Владимир Кудрицкий говорил, что из-за массированного ракетного удара, нанесенного 15 ноября, в Украине "практически не осталось" неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций, а также узловых подстанций.

В последний раз Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины днем 23 ноября, из-за чего 80% территории страны остались без света и воды. Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС отключились, перестав вырабатывать электроэнергию в энергосистему, а Запорожская АЭС, занятая российскими войсками, оказалась обесточена.

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