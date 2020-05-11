В Украине начался первый этап ослабления карантина

Общенациональный карантин в Украине на основании рекомендаций ВОЗ продлен до 22 мая, однако его ослабление начинается уже с 11 мая. В правительстве объяснили это экономической необходимостью.

В Украине с понедельника, 11 мая, начался первый этап ослабления карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Правительство в Киеве, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продлило общенациональный карантин до 22 мая, однако решило начать поэтапное ослабление ограничений уже с 11 мая, объяснив это экономической необходимостью и потребностями бизнеса.

Смягчения пока коснутся преимущественно малых и средних предприятий. С 11 мая разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах, в том числе на территории крупных торгово-развлекательных центров. При этом зоны развлечений в ТРЦ останутся закрытыми. Возобновят работу салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны. Частично заработают предприятия общественного питания, но только те, которые обслуживают клиентов за столиками на открытом воздухе.

Возобновляют работу стоматологические клиники, кабинеты психологов, нотариальные, адвокатские и аудиторские фирмы, открываются музеи и историко-культурные заповедники. Библиотеки, театры и кинозалы остаются закрытыми. В театрах, цирках, концертных организациях разрешены репетиции, тренировки и другие мероприятия без зрителей при условии одновременного пребывания на них не более 50 человек в защитных масках. С соблюдением этих же ограничений разрешены кино- и видеосъемки. Сотрудники СМИ смогут осуществлять телесъемки и другую журналистскую деятельность на улицах и в помещениях.

Детские сады и школы заработают не ранее 22 мая

Ослабления карантина на первом этапе не коснутся учебно-образовательных заведений. Детские сады, школы и вузы возобновят полноценную работу не ранее 22 мая. С 11 мая в Украине вновь откроются детские и спортивные площадки на улицах, но спортзалы и фитнес-центры в помещениях пока останутся закрытыми.

Никаких послаблений не предусмотрено для городского общественного транспорта. Им можно пользоваться при наличии пропуска, который с 23 марта выдается лишь людям, работающим в критически важных сферах. Речь идет о медработниках, сотрудниках спасательных служб и правоохранительных органов, работниках сферы ЖКХ и стратегических предприятий. Не снимается и запрет на пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, по-прежнему не осуществляются междугородные и межобластные перевозки.

С 11 мая украинцам разрешено посещение парков, скверов, лесных и прибрежных зон. Разрешаются прогулки группами не более двух человек, за исключением случаев, когда осуществляется сопровождение детей. Детям младше 14 лет по-прежнему запрещено находиться на улицах без сопровождения взрослых.

Региональные различия

Регионы имеют право вносить коррективы в постановление правительства. Так, в Киеве смягчение карантина начнется с 12 мая. В некоторых городах и регионах, где будет фиксироваться значительный прирост инфицированных, ослабление ограничений отложат. Потенциальными кандидатами на отсрочку карантина являются Черновицкая и Ивано-Франковская области, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся.

План поэтапного ослабления ограничений в Украине

Согласно планам правительства Украины, второй этап снятия ограничений начнется в том случае, если в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране будет ежедневно снижаться, а число выздоровевших - устойчиво расти. На этом этапе будет восстановлено обучение выпускников школ, возобновится работа кинотеатров под открытым небом, спортивных залов, фитнес-центров и отелей.

Третий этап наступит, если в течение 10 дней число выздоровевших будет вдвое или больше превышать количество новых случаев, а медучреждения будут загружены пациентами менее чем на 10 процентов. Тогда в ограниченном режиме заработают отдельные учебные заведения, частично восстановится работа метро и междугородное транспортное сообщение в пределах региона.

Четвертый этап ослаблений карантина начнется при условии, если в течение 10 дней будет менее пяти новых, не связанных между собой случаев коронавируса в отдельной области. Тогда полноценно заработает общественный транспорт, учебные, культурные, торгово-развлекательные заведения. И, наконец, пятый этап – полное снятие карантина наступит при условии прекращения внутренней передачи вируса в Украине, когда будут фиксироваться лишь единичные случаи заражения, связанные исключительно с завозом инфекции из-за границы.