В Украине объявили награду за Гиркина-Стрелкова - 30 тысяч долларов

Украинские общественные деятели объявили награду в 30 тыс долларов за взятие в плен Игоря Гиркина, также известного как Игорь Стрелков. Он, по непроверенным сообщениям, опять отправился воевать в Украину.

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Как сообщает агентство Укринформ, вначале на известия о том, что Гиркин едет на фронт, откликнулся одесский активист Сергей Стерненко и объявил, что выплатить за пленение Гиркина 10 тысяч долларов из своих сбережений.

Затем инициативу Стерненко поддержали лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и писатель Валерий Маркус - они добавили еще по 10 тысяч. Сумма может увеличиться: инициатива открыта для новых жертвователей.

Впрочем, пока не известно, действительно ли Гиркин поехал воевать. С момента российского вторжения он активно комментирует боевые действия в соцсетях и в последние месяцы критикует военное и политическое руководство России. Некоторое время назад появлялась информация, что он поехал на юг Украины, но был там задержан. Сейчас последний содержательный постинг от его имени в его телеграм-канале датируется 10 октября, а в субботу в этом канале появилась запись от имени его жены, которая обещает, что он скоро выйдет на связь.

Игорь Гиркин под псевдонимом Игорь Стрелков в 2014 году воглавлял вооруженный захват пророссийской бандой города Славянск, а затем некоторое время был "министром обороны ДНР". В Украине он официально обвинен в терроризме, пытках, умышленных убийствах и нарушении законов войны.