В Украине объявили в розыск жену "кума Путина" Медведчука
Foto: Kadrs no video

В Украине объявили в розыск Оксану Марченко: это жена "кума Путина" Виктора Медведчука, которого в Украине еще в 2021 году обвинили в госизмене. В сентябре 2022 года был передан России в рамках обмена пленными.

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Как сообщает "Медуза" со ссылкой на МВД Украины, Марченко подозревают в финансировании российских силовых ведомств. 23 февраля 2023 года суд арестовал ее активы на сумму более 5,6 миллиарда гривен (около 152 миллионов долларов).

В карточке розыска сказано, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

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