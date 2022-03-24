Krievijas kapitāna Andreja Palija bēres
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Севастополе был похоронен заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга Андрея Палия. Он был один из самых высокопоставленных российских военных, которые погибли в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает Euronews.

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Согласно одной из версий, Палия убил снайпер под Мариуполем. Другая версия гласит, что он умер в результате осколочного ранения.

На данный момент неизвестно, сколько российских военных погибли в Украине. В первый и пока последний раз Министерство обороны РФ сообщали о потерях 2 марта. В ведомстве указали, что погибли 498 солдат.

Больше Минобороны РФ о потерях не отчитывалось. Данные о своих потерях не предоставляет и Минобороны Украины — стороны лишь сообщают о потерях друг друга.

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