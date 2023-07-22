В Украине погиб журналист РИА Новости, ранен оператор Deutsche Welle

Минобороны России подтвердило гибель в Украине журналиста РИА Новости. А в результате обстрела в Украине ранен оператор Deutsche Welle — как утверждается, российским кассетным боеприпасом.

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"22 июля 2023 года около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ „Известия" и информационного агентства „РИА Новости", которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области", — говорится в заявлении начальника пресс-центра группировки "Юг", размещенном в телеграм-канале Министерства обороны России.

В результате удара пострадали четыре журналиста, продолжает представитель министерства, уверяя, что все они "были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь".

"В ходе эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался", — сообщает Минобороны, уточняя, что состояние остальных раненых оценивается как стабильное, средней тяжести.

В Украине в результате обстрела также был ранен оператор Deutsche Welle. Во время удара также погиб украинский военный. Еще несколько серьезно пострадали.

Как сообщает германская вещательная компания, Евгений Шилко был ранен российскими кассетными боеприпасами в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области, расположенном в 23 км от линии фронта.

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки в стрельбе по мишеням, как вдруг услышали несколько взрывов, — рассказал корреспондент DW Матиас Белингер. — Мы легли, последовали новые взрывы, мы увидели, что люди ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами".

Шилко был доставлен в больницу, его состояние стабильно.