В Украине разрешили конфискацию имущества у сторонников российского вторжения

Президент Украины утвердил поправки в законодательство, направленные против тех, кто поддержал боевые действия, начатые Россией. Предложение о конфискации должно быть одобрено в украинском суде.
23 мая Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать имущество лиц, поддержавших российское вторжение. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.
Закон, одобренный Верховной Радой 12 мая, позволяет взыскать в доход государства активы, которые принадлежат или косвенно управляются физическими и юридическими лицами. Основанием для такого решения может стать "поддержка решения о военной агрессии против Украины".
Ожидается, что искать такие активы будет Министерство юстиции, а решение о конфискации примет суд. "Процедура выявления и конфискации активов лиц, так или иначе поддерживающих агрессию против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов", — отметил Зеленский.
В середине мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал страны "Большой семерки" разработать поправки в национальное и международное законодательство, которые позволят передавать замороженные российские активы на восстановление Украины.