Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин заявил в интервью газете Financial Times, что власти Украины знали об операции "Русского добровольческого корпуса" в Брянской области.

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"Как бы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем [в Вооруженных силах Украины — прим. FT] это не согласовал, я думаю, мы были бы просто уничтожены", — цитирует Капустина "Медуза".

По его словам, в операции участвовали около 45 человек, в том числе члены "партизанской сети" на территории России. Капустин утверждает, что ему ничего неизвестно о жертвах среди мирного населения. Целью операции он назвал, во-первых, показать, насколько плохо охраняется граница РФ, во-вторых, вдохновить россиян на борьбу с режимом.