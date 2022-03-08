В Украине сообщили о начале эвакуации из Ирпеня и Сум
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Украине заявили о начале эвакуации жителей Ирпеня и Сум. Из Ирпеня эвакуировано более 150 человек, заявил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, людей выводят пешком через село Романовка в Киев. Начало эвакуации из Сум в Полтаву подтвердил советник президента Украины Михаил Подоляк.

"Из Сум — гражданские люди, в Сумы — гуманитарные грузы", — написал он в Telegram.

Из опубликованных украинскими СМИ видеозаписей следует, что жителей вывозят на автобусах. По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", из Полтавской области в Сумы выехали 35 автобусов для эвакуации, в город также доставят 20 тонн гуманитарной помощи.

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