В Украине сообщили об уничтожении элитной группы "кадыровцев", планировавших убийство Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о ликвидации группы "кадыровцев", которые, по его словами, должны были устранить главу государства Владимира Зеленского.
Данилов рассказал подробности спецоперации по уничтожению кадыровцев, которые, по словами секретаря СНБО, хотели убить Владимира Зеленского.
В эфире телеканала "Рада" Данилов сообщил, что представители ФСБ, которые "не хотят участвовать в кровавой войне", передали украинским властям информацию, благодаря которой "была уничтожена элитная кадыровская группа". По словам секретаря СНБО, она отправилась в Украину с целью ликвидировать президента страны Владимира Зеленского.
"У них было распределение на две группы, мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас под прицелом. Мы никому не отдадим ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля", — заявил Данилов.
Напомним, президент Украины Зеленский говорил, что российское командование определило его как цель № 1 после начала полномасштабного вторжения в Украину.