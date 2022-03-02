В Украине сообщили об уничтожении элитной группы "кадыровцев", планировавших убийство Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о ликвидации группы "кадыровцев", которые, по его словами, должны были устранить главу государства Владимира Зеленского.

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Данилов рассказал подробности спецоперации по уничтожению кадыровцев, которые, по словами секретаря СНБО, хотели убить Владимира Зеленского.

В эфире телеканала "Рада" Данилов сообщил, что представители ФСБ, которые "не хотят участвовать в кровавой войне", передали украинским властям информацию, благодаря которой "была уничтожена элитная кадыровская группа". По словам секретаря СНБО, она отправилась в Украину с целью ликвидировать президента страны Владимира Зеленского.

"У них было распределение на две группы, мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас под прицелом. Мы никому не отдадим ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля", — заявил Данилов.

Напомним, президент Украины Зеленский говорил, что российское командование определило его как цель № 1 после начала полномасштабного вторжения в Украину.