В Украине создается система национального сопротивления
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в Закон "О численности Вооруженных Сил Украины". Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — это всенародное дело", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства пояснил, что основными целями закона "Об основах национального сопротивления" является развитие территориальной обороны и внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению. По его словам, документ позволяет также в случае необходимости привлечь все население Украины к защите своей страны. "Мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства", — отметил президент Украины.

Второй закон увеличивает численность вооруженных сил (ВСУ) с 250 до 261 тыс. человек, сообщает агентство "Интерфакс-Украина". Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, принятому Верховной радой 16 июля, увеличение численности ВСУ "необходимо для создания и обеспечения функционирования сил территориальной обороны, а также для развития Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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