В Украине танкисту, воевавшему на стороне России, дали 12 лет из-за обстрела многоэтажных домов в Мариуполе

Суд в Украине приговорил к 12 годам лишения свободы танкиста, воевавшего на стороне России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

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Мужчину, личность которого не раскрывается (известен только его позывной "Фил"), обвиняли в том, что во время войны он как оператор-наводчик танка Т-72 произвел не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажным домам в Мариуполе.

Военного взяли в плен в конце апреля недалеко от села Равнополь Донецкой области, после того как ВСУ подбили его танк, а сам он получил ранения.

В СБУ заявили, что собрали "безоговорочные доказательства", что позволило вынести танкисту обвинительный приговор. Суд признал танкиста виновным по статьям о государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании.

В Службе безопасности Украины отметили, что подсудимый с 2014 года состоял в рядах войск самопровозглашенной ДНР, а в начале полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил РФ.