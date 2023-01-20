В Украине тревога из-за самолетов РФ в Беларуси

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, в том числе и в Киеве. Существует опасность ракетной атаки российских агрессоров. Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог в пятницу, 20 января.

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Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.

По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, сначала в 12.12 российские агрессоры подняли в воздух на аэродроме Мачулищи самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с регистрационным номером RF-50608.

Через 11 минут с аэродрома в Барановичах взлетел истребитель сопровождения. А еще через 12 минут в Мачулищах поднялся в воздух самолет МиГ-31К, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Кинжал.

Российские агрессоры не первый раз поднимают самолеты МиГ-31К в Беларуси. Обычно в таких случаях воздушная тревога длится не более двух часов.

Накануне в Украине также была объявлена тревога из-за активности вражеской авиации в Беларуси.

Также вчера сообщалось, что Россия перебросила два штурмовика Су-24 в Беларусь. Они приземлились на аэродроме Барановичи.