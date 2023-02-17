В Украине тяжело ранен литовец из Международного легиона
Foto: AP/Scanpix/LETA

В минувший четверг врачи станции скорой помощи Каунаса специалист по уходу В.Жаландаускайте и фельдшеры–водители Г.Бранявичибус и Г.Паукштис отправились выполнять особую миссию.

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Медики уехали за пострадавшим во время взрыва в Украине гражданином Литвы, который служил в Международном легионе.

Ранее портал 15min.lt сообщал, что мужчина получил серьезные травмы, но его состояние стабильное. У него диагностировали осколочные ранения и переломы ног.

Пострадавший гражданин Литвы находится в больнице Днепра (Украина). Kauno diena сообщает, что, если все пойдет по плану, и условия будут благоприятными, пострадавшего планируют доставить в Каунасскую клинику в пятницу утром или в ночь на пятницу. До границы с Польшей мужчину доставят украинцы.

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