В Украине уволили заместителей двух министров и генерального прокурора

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко подали в отставку. Ранее со своего поста ушел замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко, глава государства анонсировал кадровые перестановки на разных уровнях власти.

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В министерстве обороны Украины Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Как пишет "РБК-Украина", чиновник подал в отставку после публикации журналистского расследования, авторы которого утверждали, что военное ведомство закупает продовольствие для украинских военных по завышенным ценам. Отставку Шаповалова принял министр обороны Алексей Резников.

Лукеря опубликовал прошение об отставке в Facebook. Чиновник утверждает, что решение об увольнении было принято им еще в начале года, но по политическим и бюрократическим причинам юридическая процедура началась лишь на этой неделе. В воскресенье был задержан другой замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский, его подозревают в получении взятки на закупках генераторов.

Симоненко покинул пост заместителя генпрокурора "по собственному желанию", отмечается в пресс-релизе ведомства. В минувшую пятницу журналисты "Украинской правды" сообщили, что в конце 2022 года чиновник ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе", которым владеет бизнесмен из Львова.

Ранее об отставке по собственному желанию сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Причины его увольнения, уже утвержденного Владимиром Зеленским, не называются. Осенью прошлого года Тимошенко критиковали за то, что он ездит на внедорожнике, который передали Украине для совершения гуманитарных миссий.

По данным "Украинской правды", сегодня на заседании правительства Украины будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности глав пятерых регионов страны: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской областей.

Обновление: кабинет министров Украины одобрил отставку глав этих пяти областей. Также свои посты покинули замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода и замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

В своем ежедневном вечернем обращении 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время произойдут перестановки во власти на разных уровнях, в том числе в правоохранительных органах.