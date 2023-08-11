В Украине уволят всех областных военкомов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил уволить всех областных военкомов. Об этом решении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена", — цитирует Зеленского Deutsche Welle.

По его словам, возглавлять военкоматы должны те, кто воевал, но не может вернуться на фронт из-за ранения. По мнению Зеленского, систему комплектования армии нужно доверить тем, кто потерял здоровье, но "сохранил достоинство и не имеет цинизма".

Реализацию этого решения президент поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Перед назначением новых руководителей военкоматов их будет проверять Служба безопасности Украины.

Как отмечает "Медуза", во второй половине июля 2023 года стало известно о задержании бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, у которого нашли недвижимость в Испании стоимостью более четырех миллионов евро. Его подозревают в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы. По версии следствия, военком давал указания подчиненным за вознаграждение не мобилизовывать некоторых людей. При этом ранее Одесская область прославилась выдачей повесток на пляжах и жесткими задержаниями уклонистов. Отстранить Борисова от должности поручил лично Владимир Зеленский. Борисова арестовали 25 июля. После этого Зеленский поручил провести всеукраинскую проверку работы территориальных центров комплектования. Было открыто 112 уголовных производств против сотрудников военкоматов.