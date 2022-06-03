В Украине в результате обстрела пострадали журналисты Reuters: их водитель погиб
Foto: AFP/Scanix/LETA

В результате обстрела недалеко от Северодонецка два журналиста агентства Reuters получили ранения, водитель их автомобиля погиб, передает CNN со ссылкой на представителя Reuters. Об этом сообщает "Новая Газета. Европа".

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"В ходе репортажной поездки два журналиста агентства Reuters получили легкие ранения, попав под обстрел по пути в Северодонецк. Они ехали в автомобиле, предоставленном поддерживаемыми Россией сепаратистами, им управлял человек, назначенным сепаратистами. Водитель автомобиля был убит", — сообщили в Reuters.

Тем временем ТАСС пишет, что пострадавшие сотрудники Reuters находятся в больнице города Рубежное.

"Небольшой фрагмент шрапнели, который попал в ногу Саше, был удален, и он может ходить. У Павла сломана рука", — рассказал источник Reuters.

Согласно подсчетам Министерства иностранных дел Украины, начиная с 24 февраля в стране в результате военных действий погибли по крайней мере 20 украинских и иностранных журналистов.

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