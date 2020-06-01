В Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки

Украина перешла к новому этапу ослабления карантинных мер. Разрешено открыть спортзалы и запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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В Украине в понедельник, 1 июня, начался новый этап ослабления ограничений, введенных в связи с коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, работу смогут возобновить спортивные залы, бассейны и фитнес-центры, а также будет запущено межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки.

"Привычная жизнь постепенно возвращается в Украину, но будем на страже своего здоровья", - призвал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, в последние две недели власти наблюдают "примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране".

Авиасообщение в Украине возобновится 15 июня

Кроме того, с 15 июня в стране возобновятся международные и внутренние регулярные авиаперелеты, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1". По его словам, речь идет прежде всего о самых популярных туристических направлениях - Турции, Греции, Кипре и Грузии. При этом Украина пока не возобновит авиасообщение с Италией и Испанией из-за эпидемиологической ситуации в этих странах, добавил Криклий.

Министр допустил создание условий для прохождения теста на наличие вируса уже в аэропортах. "Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, 3-4 часа, и уже можно будет выходить в город", - рассказал Криклий.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 6 млн жителей планеты, а свыше 372 000 человек скончались от последствий заболевания Covid-19. Больше всего заражений (около 1,8 млн случаев) и летальных исходов (свыше 104 000) - в США. В Украине с начала наблюдений выявлено 24 012 заражений, 718 пациентов с коронавирусом скончались, 9690 выздоровели.