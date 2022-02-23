В Украине введено ЧП, США прогнозирует вторжение России в течение 48 часов, ДНР и ЛНР просят Путина о помощи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, с 00:00 24 февраля на 30 дней. Верховная рада одобрила это решение. Администрация президента США Джо Байдена сообщила Зеленскому о том, что Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину в ближайшие 48 часов. Главы ДНР и ЛНР попросили президента России помочь в "отражении агрессии Украины".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Президент Украины предупрежден о том, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов", — утверждает издание Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.

Кроме того, по его сведениям, авианаблюдатели якобы зафиксировали нарушение Россией воздушного пространства Украины. Согласно имеющимся данным, утром в среду российский самолет, вероятно разведывательный, совершил непродолжительный полет над Украиной, сообщает Deutsche welle.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью телеканалу CNN заявил, что Россия вводит войска на территорию ДНР и ЛНР.

23 февраля в 21.49 по киевскому времени был опубликован указ президента Украины о введении чрезвычайного положения. Документ одобрен Верховной радой.

Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, "во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы". Об этом проинформировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК, ссылаясь на РИА-Новости.