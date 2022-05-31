В Украине выявлено более 600 подозреваемых в военных преступлениях
Foto: AP/Scanpix/LETA

Украина выявила более 600 российских подозреваемых в военных преступлениях и приступила к судебному преследованию около 80 из них. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на пресс-конференции в Евроюсте в Гааге, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Reuters.

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В пресс-конференции приняли участие также генпрокурор Литвы Нида Грунскене, национальный прокурор Польши Дариуш Барски, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и президент Евроюста Ладислав Хамран.

По словам Венедиктовой, среди подозреваемых есть высокопоставленные военные, политики и "агенты пропаганды", но расследование осложняется тем, что боевые действия все еще продолжаются.

Она сообщила, что Эстония, Латвия и Словакия решили присоединиться к международной следственной группе в Украине, которая была сформирована в марте Украиной, Литвой и Польшей, чтобы обеспечить обмен информацией и расследование военных преступлений и преступлений против человечества.

Перечисленные выше страны сотрудничают с Международным уголовным судом (МУС), который в начале марта начал расследование возможных военных преступлений в Украине.

Напомним, ранее Евросоюз, США и Великобритания объявили о создании консультативной группы по расследованию военных преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group) в Украине. Комиссия будет поддерживать работу Генпрокуратуры Украины по документированию, хранению и анализу доказательств преступлений, совершенных военнослужащими российских войск в Украине, с целью привлечения их к уголовной ответственности.

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