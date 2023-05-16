В Украине задержали главу Верховного суда

Всеволод Князев был задержан при попытке получения взятки в размере порядка 3 млн долларов, сообщают украинские СМИ. Обыски проходят еще у 18 судей ВС Украины.

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Во время получения взятки в понедельник, 15 мая, был задержан глава Верховного суда Украины Всеволод Князев. Об этом сообщают сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). По сведениям изданий, правоохранители задокументировали получение взятки в размере порядка 3 млн долларов.

По данным ZN.ua, Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго. Как отмечает издание, на фоне задержания главы ВС обыски проходят еще у 18 судей. В Верховном суде заявили, что в связи "с событиями, происходящими вокруг Всеволода Князева", 16 мая пройдет внеочередное заседание пленума.

В свою очередь, в сообщении НАБУ указывается, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачена "масштабная коррупция в Верховном суде", пока не приводя подробности.

Информацию о задержании Князева подтвердил и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он напомнил, что 19 апреля Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который признал недействительным договор 2002 года о продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo четырем компаниям — бывшим акционерам предприятия.

По словам Геращенко, связанные с Константином Жеваго компании приобрели указанные акции у четырех оффшорных компаний. Впоследствии после проведения нескольких допэмиссий, а также принудительного выкупа акций у миноритариев, единственным акционером ЮГОКа стала горнорудная компания Ferrexpo.