В Украине запретили символы и топонимы, связанные с российской имперской политикой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон под названием: "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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В соответствии с законом, в Украине запрещаются связанные с российской имперской политикой символы и топонимы. В том числе под запрет попадет официальная символика России (со времен Московского царства до современной Российской Федерации).

Запрещена также пропаганда исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде.

Закон предусматривает несколько исключений, в том числе если российская символика размещена на памятниках всемирного наследия или находится в частных коллекциях.

При этом в законе отмечено, что "российская имперская политика признается преступной и запрещается". "Изготовление, распространение, а также публичное использование символики российской имперской политике в Украине запрещается", - сказано в законе.

Как пишет издание "Украинская правда", "закон должен обеспечить уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию".

Несколько лет назад в Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому были снесены многие памятники советским государственным деятелям и переименованы множество улиц, площадей и населенных пунктов.

После начала российского вторжения в Украину началось изменение названий, связанных не только с Советским Союзом, но и с Россией.

В конце декабря 2022 года министр культуры Украины Александр Ткаченко говорил, что в стране изменены 7652 топонима, связанных с СССР и Россией.

Кроме этого, в разных городах были демонтированы памятники писателям Александру Пушкину, Максиму Горькому и другим.