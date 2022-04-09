В украинском Тернополе демонтировали памятник Пушкину
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В Тернополе (город на западе Украины) демонтирован памятник российскому поэту и прозаику Александру Пушкину. Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в Telegram.

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"Тернополь – без памятника Пушкину. Эта инициатива уже обсуждалась не один год. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство российских писателей, композиторов и других", - сообщил Надал. Он добавил, что "после зверств России в Украине, в Тернополе нет больше места российским и советским памятникам".

В украинском Тернополе демонтировали памятник Пушкину
Foto: ternopil

Ранее памятник Пушкину убрали в Мукачево. А в Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту, установленную к 300-летию "воссоединения" Украины и России.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что органы местной власти вправе демонтировать памятники российским деятелям культуры, но предостерегает от вандализма.

"Что касается решений некоторых органов власти, которые принимаются, – это их право. Единственное: я предостерегаю от вандализма, поскольку это сразу же будет нам предъявлено как акт агрессии против "русского мира". Но такие решения органы местной власти имеют право принимать", - цитирует Ткаченко "Интерфакс-Украина".

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