В Украину прибыли "Челленджеры" из Великобритании и "Леопарды" из Германии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Британские танки Challenger 2 доставили в Украину, сообщил министр обороны страны Алексей Резников. Накануне издание Der Spiegel писало, что Украине передали танки Leopard 2, обещанные правительством ФРГ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам", — заявил Резников. Украинский министр опубликовал видео "тест-драйва" танков Challenger 2.

По данным Der Spiegel, 18 танков Leopard 2 покинули территорию ФРГ в конце прошлой недели вместе с "обширным пакетом вооружения и запасных частей". Также в зону боевых действий доставили около 40 боевых машин пехоты Marder.

Правительство Великобритании обещало поставить Украине 14 танков Challenger 2, однако, по словам посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко, в феврале удвоило их количество. Накануне издание The Guardian сообщило, что украинские военнослужащие завершили обучение работе с этими машинами.

В конце января канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о передаче Киеву 14 танков Leopard 2, которые, как планировалось, прибудут в Украину в течение трех месяцев. Месяц спустя правительство Германии увеличило число танков до 18. Немецкий пакет помощи Украине также включает обучение украинских военных.

Власти ФРГ также разрешили странам-союзницам, на вооружении которых есть танки Leopard, передавать их Киеву. 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного российского вторжения, президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче ВСУ четырех танков Leopard 2.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (7) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Будни курьера — какие они?
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит