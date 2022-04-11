В Украину прибыли жандармы из Франции для расследования военных преступлений России

Специалисты из Франции помогут украинским властям расследовать преступления российских военных в пригородах Киева. Они уже прибыли в Украину, сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он написал свой пост по-украински.

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Он отметил, что Франция первая из стран, которая начнет оказывать помощь в расследованиях преступлений РФ.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским побратимам в расследовании военных преступлений, совершенных под Киевом", — цитирует посла News.liga.net.

Этьен де Понсен добавил, что специалисты приступят к работе уже во вторник.