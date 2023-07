В Украину вернулись пять командиров "Азова". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Новая газета. Европа".

"Мы возвращаемся домой из Турции и везем домой наших героев. Украинские военные Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Они, наконец, будут со своими родными", — написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

22 сентября 2022 года Украина обменяла лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "кума Путина" Виктора Медведчука и еще 55 человек на 215 военнопленных солдат ВСУ.

Из них 108 — бойцы "Азова", в том числе командиры полка — Денис Прокопенко, Святослав Паламар и Сергей Волынский. Также из российского плена был освобожден фотограф и боец "Азова" Дмитрий Козацкий.

По условиям сделки, пять украинских командиров "Азова" должны были оставаться в Турции "под защитой Эрдогана" до окончания военных действий.

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Слава Україні!

