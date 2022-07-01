В Узбекистане начались массовые протесты, введен спецназ Нацгвардии

Жители республики Каракалпакстан в Узбекистане вышли на акции протеста против изменений конституции, которыми могут запретить право на выход из состава страны. Об этом сообщает "Радио Азаттык" 1 июля.

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В конституции Узбекистана прописано, что Каракалпакстан — это суверенная республика и что народ этой республики имеет право на отделение от Узбекистана на основе всеобщего референдума, пишет издание. Эти пункты из новой редакции конституции изъяли, что вызвало возмущение жителей региона.

"Действующая Конституция Узбекистана гарантирует суверенитет Каракалпакстану. Республика даже имеет право отделиться путем проведения всенародного референдума. Но в новой версии основного закона этих пунктов уже нет. При этом в комиссии по реформе Конституции отметили, что изменения, касающиеся Каракалпакстана, были разработаны его же Верховным советом", — говорится в сообщении.

Также поправки в конституцию Узбекистана могут обнулить президентские сроки Шавката Мирзиеева, который правил страной с 14-го декабря 2016-го года. Протестующие указывают, что причиной протеста стало не намерение выйти из состава Узбекистана, а попытка власти грубо нарушить конституционные права и ликвидировать особый статус региона.

МВД Узбекистана сообщило, что был задействован спецназ Национальной гвардии, чтобы не допустить провокаций. МВД Узбекистана сообщило, что протесты подавлены. По факту в регионе отключили интернет и полиция работает над подавлением протестующих