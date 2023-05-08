В Узбекистане объявили досрочные выборы главы государства
Foto: Sputnik/Scanpix

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Соответствующий документ опубликован на сайте президента. Об этом пишет Новая газета. Европа.

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Выборы назначены на 9 июля 2023 года. Это будут первые президентские выборы в Узбекистане после внесения поправок в Конституцию. Референдум по вопросу принятия изменений в Основной закон прошел 30 апреля.

Согласно обновленной Конституции, президентский срок будет увеличен с пяти до семи лет, президент может занимать свой пост не более двух сроков подряд, а президентские сроки Мирзиеев "обнулятся". Таким образом, занимающий пост президента с 2016 года Мирзиеев, полномочия которого официально истекают в 2026 году, может оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.

Как отчитались в ЦИК страны, в пользу реформы об изменении Конституции высказались 90,21% участников голосования, против — лишь 9,35%, а явка на референдум превысила 84%. Пакет поправок, помимо прочего, провозглашает Узбекистан "социальным государством", также предлагается отмена смертной казни, запрет на принудительный детский труд, запрет выдачи гражданина страны иностранному государству. В целом, Основной закон страны обновится на 65%.

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