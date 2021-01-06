Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени (1:00 четверга по латвийскому времени) ввиду обострения ситуации на проходящей демонстрации в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа.

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"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", — написала Баузер в Twitter.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич распространил заявление, в котором просит находящихся в Вашингтоне подданных Латвии связаться с родственниками и сообщить о том, что находятся в безопасности.

В случае, если потребуется помощь консульского представительства Латвии, следует писать на адрес электронной почты palidziba@mfa.gov.lv или consulate.usa@mfa.gov.lv, или же звонить на круглосуточный номер +371 26337711.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената. В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу, передает "Интерфакс". Вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из здания Конгресса, пишет USA Today.

В здании Конгресса произошла стрельба. Там ранение в грудь получила женщина, бывшая среди протестующих. Она находится в критическом состоянии, сообщают источники CNN.

В Конгрессе США в среду рассматривают вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Вице-президент Майкл Пенс, председательствующий на общей сессии, должен утвердить их вместе с обеими палатами.

Группа сенаторов выступила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого вице-президент объявил о прекращении заседания, палаты Конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование по этому вопросу.

У здания Капитолия продолжаются столкновения сторонников действующего президента Дональда Трампа и полиции. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть раненые. Как передает корреспондент РИА "Новости", сторонники американского лидера окружили Капитолий, люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.