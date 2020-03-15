В Ватикане пасхальные службы пройдут без присутствия верующих

Недельные торжественные службы в Ватикане в честь Пасхи пройдут в этом году без присутствия верующих во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на префектуру папского дома.

"… из-за нынешней чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения все литургии Страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих", — говорится в сообщении.

С 10 марта из-за коронавируса для туристов также временно закрыты Собор Святого Петра в Ватикане и площадь перед ватиканской базиликой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.